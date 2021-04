nein, Armin Laschet und Markus Söder haben sich in der Nacht nicht darauf geeinigt, wer Kanzlerkandidat von CDU und CSU werden soll. Beide trafen sich noch am späten Abend in Berlin mit einer Handvoll Unionsspitzen. Gegen 1:30 Uhr in der Frühe ging man ohne Ergebnis auseinander. Damit hat die Union erneut ein Versprechen gegenüber den Wählerinnen und Wählern gebrochen. Bis Sonntag, hatte es geheißen, soll es eine Einigung geben. Wieder mal scheren sich Laschet und Söder nicht um ihr Geschwätz von gestern.