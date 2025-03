Update am Abend: Linke, grüne und blaue Steine für Regierung

am Wochenende sah alles ganz gut aus, dann kam der Montag. So geht es heute nicht nur einigen, die keine Lust auf die Woche haben. Sondern auch Union und SPD . Denn nach der Einigung auf Koalitionsgespräche legen nun Grüne , Linke und AfD ihnen Steine in den Weg ihrer Regierungsbildung.