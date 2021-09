Gestern ging es in unsere Streaming-Tipps schon um die Rolle Hamburgs bei den Anschlägen vom 11. September 2001. ZDFzoom zeigt eine weitere - außergewöhnliche - Dokumentation zu den schrecklichen Ereignissen in New York. "9/11 - Ein Tag im September" zeichnet den Ablauf der Anschläge anhand von Ton- und Videoaufnahmen der Opfer, ihrer Angehörigen oder der Einsatzkräfte nach. Der Film setzt all jenen ein Denkmal, die an dem Tag Tod und Verlust erlebten, aber auch denen, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um anderen zu helfen. (44 Minuten, Video verfügbar bis 10.09.2023)