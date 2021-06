Es geht um Freundschaft, Liebe und Hoffnung. "The Saxonz" sind aus dem Osten und dreifache Gewinner beim "Battle of the Year Germany". In der dreiteiligen Doku "Dance till you break - The Saxonz" aus der Reihe "37 Grad" geht es um die außergewöhnliche Tanzgruppe. Es sind echte Freunde und Freundinnen, die atemberaubend tanzen. (drei Teile mit jeweils 28 Minuten)