In anderen Landesteilen sind mindestens vier weitere Tote zu beklagen. In unserem Liveblog bleiben Sie jederzeit über die aktuellen Entwicklungen informiert. Nach weiteren Regenfällen am heutigen Tag entspannt sich die Lage, prognostiziert mein Kollege Özden Terli aus der ZDF-Wetterredaktion für die Katastrophen-Region.