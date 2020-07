Wer jetzt auf Reisen geht, tut jedenfalls gut daran, sich genau anzusehen, welche Einschränkungen es wo gibt. Denn das Bild könnte kaum vielfältiger sein. Abstand halten am Flughafen - Schulter an Schulter maskiert im Ferienflieger. Und dann je nach Urlaubsziel völlig unterschiedliche Spielregeln: Manche Strände sind gesperrt, an anderen werden akribisch die Abstände überprüft und ausgemessen. Mancherorts sind Masken verschwunden, andernorts gibt es Maskenpflicht mit Strafandrohung. Fast überall wird gelockert, es geht schließlich um viel Geld und um Jobs in der Tourismusindustrie.