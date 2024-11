Update am Morgen: Historisches geschieht in den USA

seit dem späten Abend Washingtoner Zeit mehren sich die Zeichen, dass eine Niederlage für Kamala Harris wahrscheinlicher ist als ihr Sieg. In Virginia, Arizona und Nevada und dabei auch in den Vororten der Metropolen Washington, Phoenix und Las Vegas sammelte die demokratische Kandidatin deutlich weniger Stimmen ein als vier Jahre zuvor Joe Biden . Um Mitternacht, also 6 Uhr morgens deutscher Zeit, zeigt eine Karte beim Nachrichtensender CNN, was da Historisches in dieser Nacht geschieht.