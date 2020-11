Kurz vor dem Jahrestag des Mauerfalls wiederholt ZDFneo "Der gleiche Himmel". Der Dreiteiler führt mitten in den Kalten Krieg in Berlin 1974 und begibt sich auf die Spur von Spitzeln, Republikflüchtlingen und Träumern von einem besseren Leben. Prominent besetzt - ein absoluter Tipp für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. (Drei Teile von gut 90 Minuten, bis 5. Dezember in der Mediathek.)