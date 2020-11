Ich schaue gerade "Moloch" in der Arte-Mediathek. In der französisch-belgischen Thriller-Serie gehen Menschen plötzlich in Flammen auf - warum, ist völlig rätselhaft. Nicht Polizisten, sondern eine Journalistin und ein Psychologe stehen im Zentrum des spannenden Sechsteilers. "Tiefgründig und zeitkritisch", lobt ihn die "Frankfurter Rundschau". "Das ist serielles Erzählen auf höchstem Niveau." (Sechs Folgen von je etwa 50 Minuten, bis 27. November in der Arte-Mediathek)