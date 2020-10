Wissen Sie, was der meistgehörte Song in 47 der 50 US-Bundesstaaten ist? Es ist "The Box" des 22jährigen Rappers Roddy Ricch. Woher ich das weiß? Mein Kollege Robert Meyer aus unserem Datenjournalisten-Team hat analysiert, was die Anhänger in den unterschiedlich regierten Bundesstaaten am liebsten hören. Im sonst immer als gespalten bezeichneten Land gibt es also zumindest bei der Musik noch Platz für Gemeinsamkeiten. Die ganze interaktive Story finden Sie hier: