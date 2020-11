Meine Kollegin Anne Generlich hat nun mal exakt verglichen, was stimmte und was nicht. Die beiden ursprünglich bei uns blau vorhergesagten Bundesstaaten Michigan, Wisconsin, in denen das Rennen jetzt noch offen war, scheint Biden nun tatsächlich gewonnen zu haben. Und in Nevada hatte er in der Nacht die Nase hauchdünn vorn. Somit hätten die Demoskopen also Recht gehabt mit ihrer Vorhersage - allerdings mit knapperem Ergebnis als gedacht.