Mit dir steht die Zeit still... Ich muss nur an "Freundeskreis" denken, schon habe ich diesen Ohrwurm und die Stimme von Joy Denalane im Kopf. Die Sängerin schaffte 1999 ihren Durchbruch, kommt aus Berlin - und hat südafrikanische Wurzeln. Kein unwichtiges Detail, denn ihre Herkunft hat ihr Leben in Deutschland geprägt. Für die ZDFkultur-Reihe "Was ist deutsch?" nimmt Denalane uns mit, auf die berührende Suche nach einer Antwort auf diese Frage. (12 Minuten).