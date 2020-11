Nach jahrelangem Streit geht es jetzt endlich richtig los für den Nutri-Score. Eine Verordnung, die die Verwendung der "Nährwert-Punktzahl" regelt, tritt heute in Kraft. Der Nutri-Score reicht von einem dunkelgrünen A über ein gelbes C bis zu einem roten E und gibt an, wie gesund oder ungesund ein Produkt ist. In die Bewertung fließen neben Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Elemente wie Ballaststoffe, Eiweiß oder Anteile an Obst und Gemüse ein. Bei den Verbrauchern kommt das gut an - viele wünschen sich allerdings, dass die Kennzeichnung nicht freiwillig, sondern verpflichtend ist.