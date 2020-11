"The only thing we have to fear is fear itself" - eingemeißelt in die Steinwand kurz hinter dem Eingang zum Roosevelt-Denkmal. Es sind Worte aus seiner Rede zum Amtsantritt 1933 nach seinem Erdrutschsieg gegen den republikanischen Amtsinhaber Herbert Hoover. Beides braucht Amerika so sehr wie nie zuvor, einen klaren Sieger und ein Überwinden all der Ängste, die diese Nation so tief gespalten haben: Angst vor Corona, Angst vor wirtschaftlicher Not und Altersarmut, Angst vor Veränderung, Angst vor Zuwanderern, Angst vor Andersdenkenden und Angst vor Gewalt von Amerikanern gegen Amerikaner.