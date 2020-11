In der langen Nacht des Wartens, der Flut der Einzelergebnisse der Bundesstaaten, blickten die Beobachter besonders genau auf Florida. Hier musste Donald Trump gewinnen, sonst wäre ein Sieg rechnerisch kaum zu schaffen. Wer auf die blaue Welle, den Durchmarsch von Joe Biden, gehofft hatte, wurde enttäuscht. Donald Trump liegt in Florida vorne. Und so geht das Warten auf den Wahlsieger weiter. Viel diskutiert in der Nacht wurde über die Briefwahl - schon bei der Auszählung unterscheiden sich die Bundesstaaten. Manche haben bereits die Ergebnisse, im umkämpften Pennsylvania könnte es noch bis Freitag dauern.