Donald Trump liegt in den Umfragen weiter klar hinter Joe Biden, hat vor allem nach der chaotischen TV-Debatte zum Fremdschämen noch einmal an Boden verloren. Und die Corona-Erkrankung? Donald Trump setzte auf Wahlkampfauftritte vor Massenpublikum. Einer davon sollte diese Woche in Arizona stattfinden. Der Bundesstaat ist eigentlich fest in Republikaner-Hand. Doch dieses Jahr könnte er an die Demokraten gehen. Warum? Im auslandsjournal berichten wir heute darüber.