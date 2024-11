Update am Morgen: Unschöne neue Welt

in der neuen Welt, die so recht nicht schön sein will. Heute hätte in Berlin die Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2025 stattfinden sollen. Doch die wurde aufgeschoben nach der Berliner Politimplosion: Erstmal gibt es keinen neuen Haushalt. Die Ampel ist vor allem an der Uneinigkeit zerbrochen, wo gespart und wo Geld ausgegeben werden soll. Welchen Treibstoff also Zukunft braucht.