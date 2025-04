Update am Morgen: Make China great again?

Guten Morgen,

Was heute noch wichtig ist

Protest gegen Imamoglu-Inhaftierung: Im Protest gegen die Inhaftierung und Absetzung des Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu ruft seine Partei CHP jede Woche zu Protest an unterschiedlichen Orten auf. In dieser Woche mobilisiert die Opposition nach Beylikdüzü. Der Lokalbürgermeister der Istanbuler Gemeinde wurde wie Imamoglu im Zuge des jüngsten Vorgehens abgesetzt.

Was bringt der Sport?

Spannend geht es auch beim Basketball zu: Am Samstag beginnen die Play-offs in der NBA. Der Meister steht spätestens am 22. Juni fest. Von den Deutschen darf Basketballer Isaiah Hartenstein auf den Titel hoffen.

Foto des Tages

Vor einem Jahr brach während Renovierungsarbeiten an der weltbekannten Kopenhagener Börse ein Feuer aus. Große Teile des Gebäudes von 1624 standen kurz darauf in Flammen. Während die Wiederaufbauarbeiten mittlerweile laufen, ist die Ursache des Brands ungeklärt.

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch ist der Himmel in der Westhälfte meist bedeckt und es regnet, teils mit Gewitter. Im Osten ist es sonnig oder heiter und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 Grad in der Eifel und 26 Grad an der Oder.