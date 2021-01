Oder Sie "rocken" den Stress und die Anspannung der Corona-Krise einfach bei einem Heimkonzert vor dem Bildschirm raus: Die Metal-Legenden von Metalllica haben eine zweite Runde ihres mehrfach ausgezeichnete Crossoverprojekt mit dem San Francisco Symphony Orchestra aufgenommen. Mit dabei sind einige bisher nicht in dieser Form gehörte Lieder aber natürlich auch die Hits wie "One", "Master of Puppets", "Nothing Else Matters" und "Enter Sandman". Noch mehr Konzerte gibt es übrigens bei ZDFkultur.