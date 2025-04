Update am Morgen: Widerstand gegen Trump in den USA

Guten Morgen,

während die ganze Welt versucht, eine Antwort zu finden auf steil steigende Zölle und Gegenzölle, die direkt in die wirtschaftliche Abwärtsspirale führen, schienen Trumps Gegner im eigenen Land lange in Schockstarre zu verharren. Doch langsam regt sich Widerstand. "Ich bin entsetzt, was gerade passiert", stöhnt Noreen. Und das nicht nur wegen der Wirtschaftspolitik, die weder Freund noch Feind kennt. Die Chemikerin kann nicht glauben, wie Trump die internationalen Verbündeten Europa und Kanada behandelt: "Er steht auf Putins Seite."

Wie Zehntausende andere hat sie am Samstag gegen die Politik von US-Präsident Trump demonstriert. "Hände weg" hieß das Motto der Proteste. In Gefahr sehen sie unter anderem Demokratie und Rechtsstaat. "Das wichtigste Thema ist für mich das Abrutschen in einen Autoritarismus", meint die Anwältin Michelle. Die 45-Jährige hat zusammen mit Freundinnen Plakate bemalt. Die indischstämmige Swathi erzählt unter Tränen, dass sie seit der Wahl rassistisch angefeindet werde. "Zu hören, dass man dahin zurück soll, wo man herkomme - in deiner eigenen Nachbarschaft - das tut weh."

Unsere USA-Korrespondenten berichten heute im auslandsjournal aus einem Land im radikalen Umbruch: David Sauer über die wachsenden Proteste und die Rolle der Demokraten, Nicola Albrecht über den Angriff auf die Universitäten und Heike Slansky über die Angst vor Abschiebungen.

Endspurt bei Koalitionsverhandlungen : Fast vier Wochen nach Beginn der Koalitionsverhandlungen stehen Union und SPD offenbar kurz vor deren Abschluss. Nach rund 13-stündiger Beratung beendeten die Spitzenpolitiker am Dienstag kurz vor Mitternacht ihre Gespräche zwar ohne finale Einigung. Aus Verhandlungskreisen hieß es danach aber, Ziel sei eine Einigung bis Mittwochmittag. Die Gespräche sollen um 9:30 Uhr in der CDU-Parteizentrale fortgesetzt werden.

US-Zölle treten in Kraft: Heute treten die neuen US-Sonderzölle in Kraft. Die Europäische Union sieht sich mit einem 20-Prozent-Aufschlag konfrontiert, andere US-Handelspartner mit teils noch höheren Sätzen. Die EU will eine erste Liste mit Gegenzöllen auf US-Produkte am Nachmittag final abstimmen, ein weiteres Paket ist in Arbeit. Im Raum steht auch eine weitere Erhöhung der US-Zölle gegen China. Peking hatte bereits angekündigt, im Zollstreit "bis zum Ende" zu kämpfen.

Erster Prozess zum Kölner "Drogenkrieg": Rauschgift, Geiselnahmen, Brandanschläge - in Köln beschäftigen die brutalen Auseinandersetzungen von Drogenbanden seit Monaten die Ermittler. Am Vormittag beginnt vor dem Landgericht der erste von zahlreichen Prozessen. Dabei geht es unter anderem um den Diebstahl von 350 Kilogramm Marihuana aus einer Lagerhalle in Hürth.

Prozess gegen Influencer wegen Silvesterrakete: Im Prozess um den Schuss einer Silvesterrakete auf eine Berliner Wohnung könnte heute ein Urteil fallen. Laut Staatsanwaltschaft soll der angeklagte Influencer die Feuerwerksrakete "aus Eigennutz und völliger Rücksichtslosigkeit" gezielt in die Wohnung geschossen und ein Video davon veröffentlicht haben. Die Anwälte des 23-Jährigen sprachen von einem Versehen.

Nach dem Viertelfinalhinspiel des FC Bayern gegen Inter Mailand in der Champions League : Wunden lecken oder stolz geschwellte Brust - wie die Stimmung beim Rekordmeister ist, lesen Sie bei ZDFheute.

Sport : Champions League - 2024/25 Die wichtigsten Spiele im Video.

Und auch die Partie der Dortmunder Borussia beim ruhmreichen FC Barcelona wirft ihre Schatten voraus. Wir sagen Ihnen, wie der BVB die Katalanen besiegen will.

Außerdem bei uns zu sehen: Alle Tore der Nations-League-Partie der DFB-Frauen gegen Schottland sowie eine Analyse der Baustellen, die Bundestrainer Christian Wück bis zur EM im Sommer noch bearbeiten muss.

Drei Jahre lang erhielten 122 Menschen monatlich 1.200 Euro - ohne Bedingungen. Sie konnten unbegrenzt hinzuverdienen oder auch gar nichts. Der Verein "Mein Grundeinkommen" hatte sie für eine Studie ausgewählt. Das Ziel: die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf Arbeit, Wohlbefinden, Selbstbestimmung und weitere Lebensbereiche zu erforschen. Heute stellen die Wissenschaftler die Ergebnisse der Langzeitstudie vor. Das Geld für das Projekt stammte aus Spenden.

Es ist ein glücklicher Zufall, so ein kleines Ding zu finden. „ Josef Steinleitner, Metzger

Landwirt Johannes Brandhuber aus Simbach vermisst seinen Ehering. Nach rund vier Monaten kommt ein Anruf von Metzger Josef Steinleitner aus Vilshofen: Ein Mitarbeiter habe den Ring gefunden - im Magen einer geschlachteten Kuh Brandhubers. Die hatte den Ring wahrscheinlich beim Füttern mit ihrer rauen Zunge vom Finger des Bauern gestreift und mit dem Futter verschluckt.

An diesem Mittwoch ist der Himmel meist bewölkt mit zunehmenden Aufheiterungen am Nachmittag. An der Ostsee sowie im Westen und Südwesten scheint die Sonne am längsten. Die Höchsttemperatur liegt zwischen elf und 19 Grad.

