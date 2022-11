Update am Morgen : Wie weiter, USA?

Mehr als 96.000 Stolpersteine gibt es inzwischen europaweit. Sie erinnern an das Schicksal von Menschen, die zur Zeit des Nationalsozialismus ermordet, deportiert oder diskriminiert wurden. Am heutigen 9. November rufen mehrere Verbände dazu auf, Stolpersteine zu polieren - in Gedenken an die Pogromnacht der Nationalsozialisten in 1938.