Update am Morgen : Gratwanderung in der Finanzpolitik

Eigentlich hat Fed-Chef Powell damit die Wahl zwischen Pest und Cholera. An einer straffen Zinspolitik will er jedoch trotz der Konjunkturrisiken festhalten. Schließlich ist die mehr als dreimal so hoch wie das immer noch angestrebte Zwei-Prozent-Ziel. Und das wird noch eine Weile so bleiben, denn bis die Maßnahmen der Zinserhöhungen wirken, dauert es einige Monate. Ist der leichte Rückgang also mehr Strohhalm als Sensation? Entspannung jedenfalls ist noch lange nicht in Sicht.