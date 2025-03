Update am Abend: Trumps Absage an Kiew und Suche nach Geld

Guten Abend,

spätestens seit dem Eklat im Weißen Haus dürfte eines klar geworden sein: Die Ukraine hat von den USA erstmal nichts mehr zu erwarten. Und so waren die Nachrichten, die heute Nacht über den Atlantik kamen, nicht überraschend: US-Präsident Donald Trump hat die Militärhilfen für Kiew eingestellt. Vorerst - so heißt der letzte Funken Hoffnung aus Washington; die Unterstützung werde jetzt einer Überprüfung unterzogen.

Trump selbst geriert sich als Friedensfürst, einzig das Schweigen der Waffen sei sein Anliegen, heißt es. Die "New York Times" berichtete, die Hilfe solle erst wieder aufgenommen werden, wenn Trump sehe, dass die Ukraine sich zu Friedensverhandlungen mit Russland verpflichte.

Allerdings sehen Trumps Pläne für Frieden zwischen Moskau und Kiew nichts anderes als die Kapitulation der Ukraine vor. Das sagt zumindest Nato-Expertin Stefanie Babst. Die Russland-Kennerin ist sich sicher, dass die Regierung von Wladimir Putin nicht das kleinste Interesse an Friedensverhandlungen mit Wolodymyr Selenskyj habe.

Das weiß man auch in Brüssel. Kurz vor dem Krisengipfel zur Ukraine an diesem Donnerstag hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen einen Milliarden-Verteidigungsplan für Europa vorgeschlagen. Dieser umfasst etwa eine Lockerung der Schuldenregeln und Kredite für gemeinsame Raketen und Luftabwehr. Die so entlasteten EU-Länder könnten dadurch ihre Militärhilfen für die Ukraine sofort deutlich steigern, sagte sie.