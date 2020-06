Präsident Trump will die Vergangenheit bewahren: Der Idee, nach Südstaaten-Generälen benannte Militärstützpunkte umzubenennen, erteilte er eine klare Absage. Die Stützpunkte seien Teil des "großartigen amerikanischen Erbes", schrieb er bei Twitter. Seine Regierung werde eine Umbenennung "nicht einmal in Erwägung ziehen". Der Tod von George Floyd hat in den USA schon vieles verändert - auch den Blick auf die Vergangenheit.