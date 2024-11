Update am Abend: Iran, Atommüll und Countdown zur US-Wahl

Who you gonna call? Die Parapsychologie-Experten Venkman, Stantz und Spengler waren an der Universität nicht sehr erfolgreich. Eine andere Ertragsquelle muss her - und so machen sie sich schnell einen Namen als Geisterjäger-Trio "Ghostbusters" . Die US-amerikanische Science-Fiction-Komödie ist mittlerweile ein Klassiker und gehört zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.