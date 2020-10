Zwei Wochen vor der Wahl traut die Mehrheit der Wähler seinem Herausforderer Joe Biden deutlich mehr zu, die amerikanische Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Das ist ein Ergebnis der monatlichen Umfrage, die die "Financial Times" mit dem unabhängigen Peterson-Institut in den zwölf Monaten vor den Wahlen erhebt. Erstmals bewerten mit 46 Prozent mehr Wähler die Wirtschaftspolitik von Donald Trump für sich als nachteilig. 44 Prozent sehen Vorteile. Noch im März lag der Wert um 11 Prozentpunkte höher.