Update am Abend: Leaks, Hitze und verschwindende Strände

Die Deutschen essen am liebsten Wurst, trinken Bier und lieben ihre Autos. So weit, so klischeehaft. Was daran wirklich dran ist, können Sie in unserem "Klischee-Check Deutschland" nachlesen , übersichtlich in Grafiken gepackt. Hätten Sie zum Beispiel gewusst, dass sich die Zahl der Kneipen in Deutschland in den vergangenen Jahren so entwickelt hat?