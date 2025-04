Update am Morgen: Zölle und Folterwerkzeuge

was haben der Rosengarten des Weißen Hauses, die Stadt Samarkand und Brüssel gemeinsam? An all diesen Orten wurde und wird heute über Donald Trumps Zölle geredet und beraten. Trumps Methode der maximalen Unberechenbarkeit hat die Welt in den letzten Tagen extrem verunsichert, die Börsen in Asien und Europa rauschten schonmal abwärts.