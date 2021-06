Am Mittwoch scheint im Norden oft die Sonne. In der Mitte und im Süden entwickeln sich bei unterschiedlich starker Bewölkung schon am Vormittag, vor allem aber in der zweiten Tageshälfte einige Gewitter, zum Teil mit Starkregen bis in den Unwetterbereich. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 und 27 Grad.