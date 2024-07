Update am Abend: Goldener Ritt, dreckige Seine und Nahost-Sorge

Nach Angriffen im Nahen Osten am Wochenende wird erneut ein Flächenbrand in der Region befürchtet. Am Samstag war vom Libanon aus eine Rakete auf einem Fußballplatz in den von Israel annektierten Golanhöhen eingeschlagen. Israel reagierte mit dutzenden Raketen, die es auf den Libanon abfeuerte.