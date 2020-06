Streitfall Rassismus - so heißt die neue Doku der Kollegen von ZDFzeit, die sich mit der Frage beschäftigt: Wie gleich sind wir? Mit versteckter Kamera wurde beispielsweise in Fußgängerzonen in Ost und West getestet, ob Passanten ihre Handys ebenso bereitwillig an Weiße wie an Schwarze verleihen. (43 Minuten)