In Serbien brodelt es. Nachdem die Infektionszahlen in dem Land angestiegen sind, will die Regierung in Belgrad wieder Lockdown-Maßnahmen einführen. Doch die Wut der Bevölkerung, die sich in Demonstrationen und Straßenschlachten mit der Polizei äußert, hat auch einen anderen Grund: Kurz vor den Wahlen, bei denen die Partei von Präsident Vucic vor knapp zwei Wochen als Sieger hervorgegangen war, wurden die Beschränkungen aufgehoben, womöglich aus wahltaktischen Motiven: