Am Donnerstag kann es im Osten den ganzen Tag leicht schneien. Die kräftigen Schneefälle im Süden klingen allmählich ab. Am Nachmittag ziehen im Westen neue Schauer auf, im Flachland als Regen, oberhalb von etwa 400 Meter als Schnee. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus 2 Grad an der Oder und plus 6 Grad am Rhein.