Update am Morgen: Überzeugt von der Leyen das EU-Parlament?

Und von der Leyen? Lässt Taten sprechen: Just gestern kündigte sie die Auszahlung von weiteren milliardenschweren Ukraine-Hilfen an, zu Beginn der Woche zeigte sie Viktor Orban , was eine Harke ist und verbot ihren EU-Kommissaren, an Ministertreffen in Ungarn teilzunehmen. Das Timing ist sicher kein Zufall.