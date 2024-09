Update am Morgen: Tödliche Fluten

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will sich heute in Polen ein Bild von der Lage machen. In Breslau trifft sie den polnischen Ministerpräsidenten Tusk , Österreichs Kanzler Nehammer und den tschechischen Regierungschef Fiala. Auch der slowakische Ministerpräsident Fico nimmt an dem Treffen teil. Politisch auf einer Wellenlänge sind hier längst nicht alle.