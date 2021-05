Dass 70 Prozent der Erwachsenen in Malta mindestens einmal geimpft sind, bleibt trotzdem ein Lichtblick. Denn: Je mehr Menschen geimpft oder genesen sind, desto mehr Normalität kann zurückkehren. In Deutschland sind wir von einer Quote wie in Malta noch weiter entfernt: Aktuell sind 40,4 Prozent der Bürgerinnen und Bürger mindestens erstgeimpft, 14,3 Prozent sind durchgeimpft.