Update am Abend: Autos, Autos, Autos - aber nicht nur

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sprach sich dafür aus, alle Werke in Deutschland zu erhalten und stellte Unterstützung vom Bund in Aussicht: "Wir können bei Forschung und Entwicklung unterstützen", sagte der Minister. Medienberichten zufolge soll ein Gesetzesentwurf für steuerliche Anreize für die Anschaffung von E-Autos als Dienstwagen eingebracht werden. Auch arbeitsmarktpolitische Unterstützung sei möglich, so Heil. Zuerst sei jedoch das Unternehmen am Zug.