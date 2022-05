Update am Abend : Schweigen ist Silber, Waffen sind Gold

Eigentlich führt der angesehene Philosophie-Professor Evan Birch (Guy Pearce) ein sorgloses Leben als Familienvater. In Wahrheit neigt Birch jedoch zu Affären mit seinen Studentinnen, musste aufgrund eines Vorfalls in der Vergangenheit sogar seinen alten Arbeitsplatz verlassen. Als die 17-jährige Cheerleaderin Joyce Bonner (Odeya Rush) an einem See verschwindet, gerät Birch in ernsthafte Schwierigkeiten und gerät schnell ins Visier des zuständigen Ermittlers Malloy (Pierce Brosnan). Der starbesetzte Mystery-Thriller "Mörderischer Zweifel" ist bis 20.06.2022 in der Mediathek abrufbar. (96 Min, FSK 12)