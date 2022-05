Update am Abend : Herr Scholz, wie ist das mit der Ukraine?

Waffenlieferungen, Öl-Embargo, 100 Milliarden für die Bundeswehr: Seit dem Krieg in der Ukraine hat man in Deutschland mit vielen politischen Gewohnheiten gebrochen. Vieles ist denkbar, was lange als undenkbar galt. Im Fokus steht und stand auch immer der Kanzler. Was wurde Olaf Scholz (SPD) nicht alles vorgeworfen; er habe gezögert und gezaudert bei den Waffenlieferungen. Warum war er noch nicht bei Wolodymyr Selenskyj in Kiew? Warum führt er nicht in diesen Krisenzeiten? Kommt auch der Gas-Lieferstopp?