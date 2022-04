Es geht um Liebe und Verrat, um Freiheit und Diktatur: Im Sommer 1986 machen zwei Schwestern aus Erfurt Urlaub am Plattensee in Ungarn. Doch dort lauert die "Balaton-Brigade" - Stasi-Spione in Badehosen. Der ZDF-Dreiteiler "Honigfrauen" ist ein Familiendrama zwischen Ost und West und von heute an wieder für ein Jahr online, in der Arte-Mediathek.