Update am Abend: Wahl-Nachwehen und Ampel-Frist

Der ukrainische Präsident ist in den Vereinigten Staaten unterwegs - und im Gepäck hat er einen "Siegesplan", wie er sagt. Den wollte er US-Präsident Joe Biden und den beiden Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump sowie beiden Parteien im Kongress vorstellen, so sagt es Selenskyj in einer Videoansprache. Zunächst besuchte er in Pennsylvania eine Fabrik, in der Artilleriemunition hergestellt wird.