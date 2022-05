Schweden durch Nato-Beitritt sicherer? Gestern hat sich die Regierung in Finnland positioniert: Sie will die Mitgliedschaft in dem Militärbündnis beantragen. Heute wird in Schweden eine sicherheitspolitische Analyse mit den Argumenten für und gegen einen Nato-Beitritt veröffentlicht. Anders als Finnland ist Schweden seit Jahrhunderten neutral. Die Zustimmung zu einem Nato-Beitritt ist in der schwedischen Bevölkerung mit 50 Prozent etwas geringer als in Finnland (über 75 Prozent).