Update am Morgen : Klartext in der Krise zahlt sich aus

Siehe SPD: Bundeskanzler Olaf Scholz zaudert in Sachen Ukraine immer wieder. Und falls er gute Gründe dafür hat, erklärt er sie nicht richtig. Dafür wird die SPD in Nordrhein-Westfalen abgestraft. Siehe Grüne: Bundesminister Robert Habeck und Ministerin Annalena Baerbock bewähren sich in ihrem Amt und erklären ihre Politik. Das kommt an. Belohnt werden die Grünen mit ihrem sehr guten Ergebnis in NRW. Und siehe auch CDU: Bundesvorsitzender Friedrich Merz zeigt politische Trittsicherheit. Er sagt, was er will, und fährt nach Kiew. Die Menschen wissen, woran sie bei ihm sind. Dafür wird die CDU in Nordrhein-Westfalen stärkste Kraft.