Update am Morgen: Superwahljahr 2024 - Angst vor Trump?

Damit wäre ein Mann US-Präsident, der bereits mit einem Nato-Austritt gedroht hat. Der behauptet, er könne den Ukraine-Krieg in einem Tag beenden. Der die Konflikte in Nahost und mit China eher anheizen als lösen würde. Der, anders als in seiner ersten Amtszeit, keine Zweifler mehr in seinem Weißen Haus haben wird, sondern Hardliner. Der versuchen könnte, die am längsten bestehende Demokratie der Welt in einen autokratischen Staat zu verwandeln.