Gemeinsam ist diesen Krisen, dass sie nur durch eine entschlossene und zupackende Politik bewältigt werden können. Doch daran mangelt es in Deutschland im Jahr 2021: an entschlossener und zupackender Politik. Vielleicht liegt es am deutschen Bürokratie-Dschungel. Vielleicht liegt es an Ermüdungserscheinungen der Großen Koalition. Vielleicht liegt es an der politischen Kultur in Deutschland, die Bundeskanzlerin Merkel in ihren 16 Jahren Kanzlerinnenschaft vorgelebt hat: abwarten, moderieren, reagieren. Viele von uns dachten doch - warum auch immer -, dass die Kanzlerin Krise kann. Kann sie leider nicht.