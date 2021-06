Treffen "Internationale Allianz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat": Die Allianz wurde 2014 gebildet, um den IS in Syrien und im Irak zu bekämpfen. Heute gehören der Koalition immer noch 83 westliche und arabische Staaten an, obwohl der IS aus seinen ursprünglichen Operationsgebieten weitgehend zurückgedrängt wurde. An dem Außenministertreffen in Rom nehmen unter anderen die Ressortchefs aus Deutschland und den USA, Heiko Maas und Antony Blinken, und EU-Außenbeauftragter Josep Borrell teil.