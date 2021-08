die gute Nachricht vorweg: All das bisherige Geplänkel zählte ja offensichtlich noch gar nicht - der Wahlkampf hatte noch gar nicht offiziell begonnen. Beim wochenlang irritierten Wähler darf sich also Erleichterung einstellen: All das Theater um Plagiate und Lebensläufe, um Lacher in Katastrophengebieten - all das war ja noch gar nicht ernst, erst heute geht der Wahlkampf richtig los.