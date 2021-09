Diese Bundestagswahl ist spannend wie nie. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik tritt der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin nicht an. Der Absturz der Union, der Höhenflug der SPD, das Wechselbad der politischen Gefühle bei den Grünen. Dazu Corona, Flutkatastrophe, Afghanistan. Da kam einiges zusammen. Auch gab es noch nie so viele Wahlsendungen im Fernsehen und im Internet wie in diesem Jahr. Das war gut, denn es ging um Inhalte. Es wurde gestritten. Und in zwei Tagen wird nun abgerechnet.