Die Republik hat sich verändert. Eine CDU, die in Baden-Württemberg unbedingt unter Winfried Kretschmanns Fittiche schlüpfen will, kann die Grünen im Bund nicht verteufeln. Wenn Schwarz und Grün nicht miteinander koalieren, müssen andere mitspielen. So geht es auch darum, wer zum Zünglein an der Waage wird. Das könnten, so oder so, SPD oder Liberale oder beide zusammen werden.