458.000 - so viele Menschen mussten 2019 laut Statistischem Bundesamt wegen einer "raucherspezifischen Erkrankung" in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der heutige Weltnichtrauchertag soll unter anderem darauf aufmerksam machen, was das Rauchen mit dem Körper anrichtet und was ein Rauchstopp bewirken kann.